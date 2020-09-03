Защита Ефремова перевела потерпевшим 1 рубль 

Защита актера Михаила Ефремова перевела трем потерпевшим по делу о смертельном ДТП 1 рубль, сообщает сайт kp.ru.

Эту сумму, заявленную в качестве компенсации тремя членами семьи Захарова, актер отправил жене, младшему сыну и брату погибшего почтовым переводом. Они получили по 33 копейки.

Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.