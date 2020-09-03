Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Защита Ефремова перевела потерпевшим 1 рубль 

Газета.Ru 20 минут назад
Защита Ефремова перевела потерпевшим 1 рубль
Фото: РИА Новости
Защита актера Михаила Ефремова перевела трем потерпевшим по делу о смертельном ДТП 1 рубль, сообщает сайт kp.ru.
Эту сумму, заявленную в качестве компенсации тремя членами семьи Захарова, актер отправил жене, младшему сыну и брату погибшего почтовым переводом. Они получили по 33 копейки.
Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
Газета.Ru: последние новости
Прокурор запросил для Ефремова 11 лет лишения свободы Прокурор запросил для Ефремова 11 лет лишения свободы Во Владивостоке ветер усилился до 43 м/с Во Владивостоке ветер усилился до 43 м/с Прокурор считает доказанной вину Ефремова в смертельном ДТП Прокурор считает доказанной вину Ефремова в смертельном ДТП
Происшествия , Михаил Ефремов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мечта Греты Тунберг сбылась. И оказалась кошмаром
Мечта Греты Тунберг сбылась. И оказалась кошмаром
Раскрыты шокирующие детали смерти Печерниковой
Раскрыты шокирующие детали смерти Печерниковой
Туск рассказал о тайном предложении Лукашенко против РФ
Туск рассказал о тайном предложении Лукашенко против РФ
«Я почувствовал, что у меня что-то закололо в легком»
«Я почувствовал, что у меня что-то закололо в легком»
Видео
Медведи «ограбили» продуктовые магазины и попали на видео
00:22
Медведи «ограбили» продуктовые магазины и попали на видео
Спецоперация по задержанию подпольных оружейников попала на видео
00:36
Спецоперация по задержанию подпольных оружейников попала на видео
Ураган рекордной силы накрыл российский город и попал на видео
00:13
Ураган рекордной силы накрыл российский город и попал на видео
Происшествия
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
00:45
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
Дэвид Блейн поднялся в небо на воздушных шарах и попал на видео
00:28
Дэвид Блейн поднялся в небо на воздушных шарах и попал на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
00:36
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Падение двух кранов на стройке попало на видео
00:46
Падение двух кранов на стройке попало на видео
Происшествия
Находка ввела режим ЧС: все плохо
01:47
Находка ввела режим ЧС: все плохо
Общество
Лукашенко перехватил разговор Меркель о Навальном
00:50
Лукашенко перехватил разговор Меркель о Навальном
В мире
Опубликовано видео лесных пожаров под Ростовом
00:27
Опубликовано видео лесных пожаров под Ростовом
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение