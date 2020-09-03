Названа дата оглашения приговора Ефремову

Пресненский районный суд 8 сентября 2020 года огласит приговор Михаилу Ефремову , обвиняемому в ДТП с одним погибшим в центре столицы, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

Ранее прокурор попросила суд приговорить Ефремова к 11 годам колонии общего режима и лишить на три года права управления транспортными средствами. Кроме того, представитель гособвинения попросила частично удовлетворить иск старшего сына погибшего на 500 тыс. руб., а также ранее заявленный иск семьи погибшего Захарова на 1 руб.

Актер признал вину только перед выступлением прокурора в рамках прений сторон, в ходе всего процесса он ее отрицал, ссылаясь на провалы в памяти из-за алкогольного опьянения в момент ДТП.

Адвокаты потерпевших неоднократно указывали на несостоятельность показаний свидетелей защиты Ефремова. Юристы просили суд отнестись к ним критически и заявили о намерении обратиться в правоохранительных органы с целью проверки факта совершения свидетелями преступления, предусмотренного ст. 307 УК РФ («Дача заведомо ложных показаний»).

В свою очередь адвокат актера Эльман Пашаев , несмотря на признание Ефремовым вины, продолжал указывать на недоказанность вины своего подзащитного и предвзятое отношение к нему.

На время процесса Ефремов находится под домашним арестом. Он обвиняется по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.

Вечером 8 июня на Смоленской площади Ефремов за рулем внедорожника Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Lada. Как показало медосвидетельствование, в крови артиста был алкоголь. Водитель встречной машины был доставлен в медучреждение с переломами бедра, ребер, черепно-мозговой травмой и сочетанной травмой головы. Позднее он скончался.