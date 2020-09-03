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Суд 8 сентября огласит приговор Михаилу Ефремову 

Агентство «Москва» и ещё 27 1 час назад
Названа дата оглашения приговора Ефремову
Фото: РИА Новости
Пресненский районный суд 8 сентября 2020 года огласит приговор Михаилу Ефремову, обвиняемому в ДТП с одним погибшим в центре столицы, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
Ранее прокурор попросила суд приговорить Ефремова к 11 годам колонии общего режима и лишить на три года права управления транспортными средствами. Кроме того, представитель гособвинения попросила частично удовлетворить иск старшего сына погибшего на 500 тыс. руб., а также ранее заявленный иск семьи погибшего Захарова на 1 руб.
Актер признал вину только перед выступлением прокурора в рамках прений сторон, в ходе всего процесса он ее отрицал, ссылаясь на провалы в памяти из-за алкогольного опьянения в момент ДТП.
Адвокаты потерпевших неоднократно указывали на несостоятельность показаний свидетелей защиты Ефремова. Юристы просили суд отнестись к ним критически и заявили о намерении обратиться в правоохранительных органы с целью проверки факта совершения свидетелями преступления, предусмотренного ст. 307 УК РФ («Дача заведомо ложных показаний»).
В свою очередь адвокат актера Эльман Пашаев, несмотря на признание Ефремовым вины, продолжал указывать на недоказанность вины своего подзащитного и предвзятое отношение к нему.
На время процесса Ефремов находится под домашним арестом. Он обвиняется по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.
Вечером 8 июня на Смоленской площади Ефремов за рулем внедорожника Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Lada. Как показало медосвидетельствование, в крови артиста был алкоголь. Водитель встречной машины был доставлен в медучреждение с переломами бедра, ребер, черепно-мозговой травмой и сочетанной травмой головы. Позднее он скончался.
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Комментарии
Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , ФСИН , АГН "Москва"
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