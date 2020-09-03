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Врачи связывают состояние Навального в Омске с внутренними патологическими процессами 

ТАСС 1 час назад
В Омске объяснили состояние Навального патологическими процессами
Фото: РИА Новости
Патологические процессы в организме блогера Алексея Навального во время его пребывания в омской больнице скорой медицинской помощи № 1 не были характерны для воздействия внешних факторов, таких как отравляющие вещества. Врачи считают, что они могут быть связаны с внутренними нарушениями работы организма, заявил в четверг в эфире канала "Россия-24" заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

"На первый план выходят метаболические нарушения, нехарактерные для отравления фосфор-органическими соединениями. Что может говорить о том, что данный патологический процесс может иметь какие-то внутренние механизмы", — сказал Сабаев.

Он также подчеркнул, что при применении фосфор-органических отравляющих веществ в случае с Навальным, находившимся в замкнутом пространстве в самолете, могли бы пострадать другие пассажиры, в то время как самочувствие ухудшилось только у самого блогера.
Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после ухудшения состояния здоровья на рейсе Томск — Москва, он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". 24 августа врачи заявили об обнаружении в его организме следов интоксикации субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы. Германские медики уточнили, что угрозы его жизни нет, но не исключены долгосрочные последствия для нервной системы.
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Комментарии
Происшествия , Алексей Навальный , Александр Сабаев , Омск , Омская Область
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