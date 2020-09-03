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Разрушаются дома: регион РФ разносит рекордный ураган 

Павел Тиунов 1 час назад
Разрушаются дома: регион РФ разносит рекордный ураган
Фото: РИА Новости
Во Владивосток пришел ураган с порывами ветра 40-43 м/c, которого в регионе не было последние 50 лет, сообщает Interfax. В Сети появляются видео, как в воздух поднимается кровля жилых домов.
Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков пояснил, что ураган во Владивостоке напрямую связан с тайфуном «Майсак», пришедшем в Приморье. Он подчеркнул, что в настоящее время в городе фиксируются порывы ветра до 40 м/с, на мысовых метеостанциях — до 43 м/c.
Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором запечатлен пятиэтажный многоквартирный жилой дом. В ролике ветер срывает с него кровлю по частям.
Журналисты со ссылкой на Чулкова отмечают, что подобные события в регионе происходили в 1931-ом и 1969-ом годах. В настоящее время в регионе отменены занятия в школах, движение по Русскому и Золотым мостам закрыто.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты предсказали приход в Россию гроз, ураганных ветров и других природных катаклизмов в сентябре. Например, в Москве во второй половине месяца прогнозируются сильные осадки, грозы, молнии, град и сильные порывы ветра.
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Происшествия , Виктор Чулков , Интерфакс , Владивосток
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