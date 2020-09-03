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«Не хватало воздуха»: россиянка умерла во время посадки на самолет 

Экспресс газета 5 часов назад
В столичном аэропорту произошла трагедия
Фото: ТАСС
В столичном аэропорту Внуково произошла трагедия. Во время посадки 54-летней Галине — многодетной матери из Астрахани — стало плохо. Женщина должна была улететь домой, однако, едва сев в самолет, с тревогой сообщила, что ей не хватает воздуха. Женщину вывели из салона и вызвали медиков, однако по пути в больницу женщина умерла в карете «скорой помощи».
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Трое ее детей успели улететь тем же рейсом, не подозревая о том, что их мамы не стало. О ее смерти они узнали уже после приземления.
Причина смерти пока неизвестна. Родственница Светлана, у которой семья гостила в Москве, рассказывает, что женщина жаловалась на головную боль и прихрамывала на правую ногу. Точную причину смерти предстоит установить судмедэкспертам, сообщает «Комсомольская правда».
Несколько месяцев назад в семье уже случилось большое горе: умер муж Галины Николай. Он скончался из-за оторвавшегося тромба. Вместе супруги воспитывали пятерых детей. Четверых из них они усыновили, забрав из неблагополучной семьи сестры Николая.
Двое из детей — несовершеннолетние. Теперь их опекой займется Светлана. Она собирается забрать племянников в Москву.
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Происшествия , Международный аэропорт Внуково , Комсомольская правда , Астрахань
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