В США полицейские надели мешок на голову афроамериканца

Афроамериканец Дэниел Пруд (Daniel Prude) погиб в американском городе Рочестер ( штат Нью-Йорк ) после того, как полицейские надели на его голову мешок и держали несколько минут прижатым к асфальту. Об этом стало известно Democrat and Chronicle.

События с грубым задержанием произошли еще 23 марта, однако информация об этом в СМИ появилась только сейчас. Известно, что в этот день брат погибшего позвонил в службу спасения из-за того, что Дэниел выбежал на улицу голым. Кроме того, о бегающем без одежды мужчине, который кричал, что у него коронавирус, сообщили и очевидцы.

Приехавшие на место сотрудники полиции надели мужчине, который страдал психическим расстройством, специальный мешок на голову. Пруд продолжал сопротивляться, прося ему дать пистолет. После этого полицейские прижали его к асфальту и поставили колено на спину. Спустя две минуты мужчина перестал подавать признаки жизни.

Мужчина скончался в больнице через неделю, а судмедэксперты назвали причиной смерти убийство, совершенное в результате асфиксии. При этом эксперты также отметили у умершего обострение психического расстройства и отравление фенциклидином.

После огласки истории в СМИ, в Рочестере начались демонстрации около полицейского департамента. Известно, что сотрудники правоохранительных органов прибегают к использованию слезоточивого газа.