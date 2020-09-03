Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США полицейские надели мешок на голову голого афроамериканца и убили его 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
В США полицейские надели мешок на голову афроамериканца
Фото: Reuters
Афроамериканец Дэниел Пруд (Daniel Prude) погиб в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк) после того, как полицейские надели на его голову мешок и держали несколько минут прижатым к асфальту. Об этом стало известно Democrat and Chronicle.
События с грубым задержанием произошли еще 23 марта, однако информация об этом в СМИ появилась только сейчас. Известно, что в этот день брат погибшего позвонил в службу спасения из-за того, что Дэниел выбежал на улицу голым. Кроме того, о бегающем без одежды мужчине, который кричал, что у него коронавирус, сообщили и очевидцы.
Приехавшие на место сотрудники полиции надели мужчине, который страдал психическим расстройством, специальный мешок на голову. Пруд продолжал сопротивляться, прося ему дать пистолет. После этого полицейские прижали его к асфальту и поставили колено на спину. Спустя две минуты мужчина перестал подавать признаки жизни.
Мужчина скончался в больнице через неделю, а судмедэксперты назвали причиной смерти убийство, совершенное в результате асфиксии. При этом эксперты также отметили у умершего обострение психического расстройства и отравление фенциклидином.
После огласки истории в СМИ, в Рочестере начались демонстрации около полицейского департамента. Известно, что сотрудники правоохранительных органов прибегают к использованию слезоточивого газа.
В США несколько месяцев проходят протесты, охватившие десятки американских городов. Их участники борются с систематическим угнетением чернокожих жителей США и полицейской жестокостью. Протесты, периодически переходящие в погромы и грабежи, начались после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб во время ареста.
Последние новости
Россия возобновила международное авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ Россия возобновила международное авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ Ефремов признал вину в смертельном ДТП Ефремов признал вину в смертельном ДТП Лукашенко заявил о наличии доказательств фальсификации дела Навального Лукашенко заявил о наличии доказательств фальсификации дела Навального
Комментарии
Происшествия , Джордж Флойд , МВД , Нью-Йорк , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне удивились настоящему имени Гарика Харламова
Россияне удивились настоящему имени Гарика Харламова
Туск рассказал о тайном предложении Лукашенко против РФ
Туск рассказал о тайном предложении Лукашенко против РФ
Как Минск перехватил переговоры о Навальном
Как Минск перехватил переговоры о Навальном
Раскрыты шокирующие детали смерти Печерниковой
Раскрыты шокирующие детали смерти Печерниковой
Видео
Медведи «ограбили» продуктовые магазины и попали на видео
00:22
Медведи «ограбили» продуктовые магазины и попали на видео
Плещущиеся у берегов Крыма дельфины попали на видео
00:32
Плещущиеся у берегов Крыма дельфины попали на видео
Ураган рекордной силы накрыл российский город и попал на видео
00:13
Ураган рекордной силы накрыл российский город и попал на видео
Происшествия
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
00:45
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
Дэвид Блейн поднялся в небо на воздушных шарах и попал на видео
00:28
Дэвид Блейн поднялся в небо на воздушных шарах и попал на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
00:36
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Падение двух кранов на стройке попало на видео
00:46
Падение двух кранов на стройке попало на видео
Происшествия
Ефремов собрал вещи в тюрьму
00:54
Ефремов собрал вещи в тюрьму
Происшествия Общество
Россия и Белоруссия договорились по нефти и газу
00:19
Россия и Белоруссия договорились по нефти и газу
В мире Политика
США испытали «сдерживающее Россию» оружие
01:12
США испытали «сдерживающее Россию» оружие
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение