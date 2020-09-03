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Ефремова потребовали посадить на 11 лет 

Павел Тиунов 22 минуты назад
Ефремова потребовали посадить на 11 лет
Фото: РИА Новости
Представители государственного обвинения в ходе прений по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова запросили у суда наказание ля актера в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает РЕН ТВ.
Требование озвучила прокурор Диана Галиуллина в ходе прения сторон на заседании Пресненского районного суда Москвы. Она подчеркнула, что вина Ефремова нашла доказательство в ходе рассмотрения дела. При этом представитель гособвинения также попросила суд лишить артиста водительского удостоверения на три года.
Как сообщал «Рамблер», 3 сентября в своем последнем слове Михаил Ефремов признал свою вину в смертельной автомобильной аварии, унесшей жизнь человека, несмотря на то, что все время судебного следствия заявлял, что не виновен.
Ранее к восьми годам лишения свободы артиста потребовал приговорить старший сын погибшего экспедитора Сергея Захарова Виталий. Поводом для заявления стало высказывание актера, в котором он посочувствовал потерпевшим в связи с низким качеством защиты их интересов в суде. По словам заявителя, это обстоятельство наглядно продемонстрировало, «что значит» смерть человека для Ефремова.
Комментарии
Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ФСИН , РЕН ТВ
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