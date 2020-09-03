Живут на хлебе и спят в машинах: армяне застряли в России

Агентство «Sputnik Армения» рассказало
о 25 гражданах Армении
, застрявших на пограничном пункте «Верхний Ларс». По данным агентства, этим людям приходится спать в машинах и экономить на еде.
Граждане Армении из-за пандемии потеряли работу в России, не смогли оплачивать аренду жилья и решили вернуться на родину. Сухопутный маршрут они выбрали из-за отсутствия денег на авиабилеты.
Самвел, один из застрявших на границе, рассказал, что среди них есть трое детей и шесть женщин. Люди не знают, как долго смогут жить в таких условиях, так как деньги на мелкие расходы у них уже заканчиваются.
«Покупаем дешевую крупу, хлеб, пока так и живем, посмотрим как дальше будет. Однако денег на билет у нас нет, также не можем вернутся назад – идти некуда», - рассказал Самвел.
Он подчеркнул, что они обращались к армянским дипломатам, но те предложили им купить авиабилеты. Пресс-секретарь МИД
Армении Анна Нагдалян подтвердила агентству, что гражданам придется воспользоваться чартерными рейсами, так как сухопутная граница пока закрыта.
«Вопрос: неужели если бы у нас были деньги, мы проделали бы такой длинный путь и здесь ютились бы кое-как», - отметил Самвел.
Как сообщал «Рамблер», в разгар эпидемии в России застряли тысячи трудовых мигрантов. Гражданам Узбекистана, в частности, пришлось долгое время жить в аэропорту: они прошли паспортный контроль, их рейсы отменили, но они не смогли покинуть аэропорт из-за ограничений на въезд иностранцев.