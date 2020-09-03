Живут на хлебе и спят в машинах: армяне застряли в России

Граждане Армении из-за пандемии потеряли работу в России, не смогли оплачивать аренду жилья и решили вернуться на родину. Сухопутный маршрут они выбрали из-за отсутствия денег на авиабилеты.

Самвел, один из застрявших на границе, рассказал, что среди них есть трое детей и шесть женщин. Люди не знают, как долго смогут жить в таких условиях, так как деньги на мелкие расходы у них уже заканчиваются.