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Живут на хлебе и спят в машинах: армяне застряли в России

Мария Иванова
46 минут назад
Агентство «Sputnik Армения» рассказало о 25 гражданах Армении, застрявших на пограничном пункте «Верхний Ларс». По данным агентства, этим людям приходится спать в машинах и экономить на еде.
Живут на хлебе и спят в машинах: армяне застряли в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Граждане Армении из-за пандемии потеряли работу в России, не смогли оплачивать аренду жилья и решили вернуться на родину. Сухопутный маршрут они выбрали из-за отсутствия денег на авиабилеты.
Самвел, один из застрявших на границе, рассказал, что среди них есть трое детей и шесть женщин. Люди не знают, как долго смогут жить в таких условиях, так как деньги на мелкие расходы у них уже заканчиваются.
«Покупаем дешевую крупу, хлеб, пока так и живем, посмотрим как дальше будет. Однако денег на билет у нас нет, также не можем вернутся назад – идти некуда», - рассказал Самвел.
Он подчеркнул, что они обращались к армянским дипломатам, но те предложили им купить авиабилеты. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян подтвердила агентству, что гражданам придется воспользоваться чартерными рейсами, так как сухопутная граница пока закрыта.
«Вопрос: неужели если бы у нас были деньги, мы проделали бы такой длинный путь и здесь ютились бы кое-как», - отметил Самвел.
Как сообщал «Рамблер», в разгар эпидемии в России застряли тысячи трудовых мигрантов. Гражданам Узбекистана, в частности, пришлось долгое время жить в аэропорту: они прошли паспортный контроль, их рейсы отменили, но они не смогли покинуть аэропорт из-за ограничений на въезд иностранцев.
Происшествия,МИД,Россия,Армения,
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