Сегодня: новый поворот в деле Ефремова 

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады», Захаров, скончался.

В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест. Изначально актер признал вину, а затем отказался от признания по настоянию Пашаева. Теперь адвокат заявил, что сегодня тот снова признает вину.

Ранее два свидетеля, найденные Пашаевым, дали показания о том, что актер вышел из своего автомобиля после ДТП со стороны пассажирского сиденья. Позавчера Ефремов назвал фейковой видеозапись, на которой его выводят со стороны водительского сиденья после аварии.