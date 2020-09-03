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Сегодня: новый поворот в деле Ефремова 

Артём Кульша 1 час назад
Сегодня: новый поворот в деле Ефремова
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов признает вину в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил его адвокат Эльман Пашаев.
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады», Захаров, скончался.
В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест. Изначально актер признал вину, а затем отказался от признания по настоянию Пашаева. Теперь адвокат заявил, что сегодня тот снова признает вину.
Ранее два свидетеля, найденные Пашаевым, дали показания о том, что актер вышел из своего автомобиля после ДТП со стороны пассажирского сиденья. Позавчера Ефремов назвал фейковой видеозапись, на которой его выводят со стороны водительского сиденья после аварии.
Комментарии
Происшествия , Общество , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов
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