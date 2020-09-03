Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат заявил, что Ефремов признает вину в деле о ДТП 

Вечерняя Москва 43 минуты назад
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер признает вину по делу о ДТП на Садовом кольце. Об этом сообщила корреспондент «Вечерней Москвы» в четверг, 3 сентября.
Раскрыто «ужасное влияние» адвокатов на судьбу Ефремова
Такое заявление сделал адвокат защиты около здания Пресненского суда, где должно пройти очередное заседание по делу о ДТП с участием Ефремова, в котором погиб водитель Сергей Захаров.
Ранее сообщалось, что судебное следствие по указанному делу завершено, прения сторон пройдут 3 сентября.
СПРАВКА «ВМ»
В начале июня на Садовом кольце в Москве произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. За рулем иномарки, которая выехала на полосу встречного движения и спровоцировала ДТП, предположительно, был Михаил Ефремов.
Экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Позднее в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Суд начал рассматривать уголовное дело Ефремова 5 августа. По словам его адвоката Эльмана Пашаева, актер изменил свое отношение к делу о ДТП и не признает вину после осознания некоторых деталей происшествия.
Во вторник, 11 августа, артисту стало плохо на очередном заседании суда. Ефремова увезли в тяжелом состоянии и положили в реанимацию. У него диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу, позднее медики подтвердили инсульт у актера.
Ефремова выписали из больницы 15 августа. В ходе последующих судебных заседаний несколько свидетелей заявили, что Ефремов был за рулем в момент ДТП.
Вечерняя Москва: последние новости
Михаил Ефремов признал вину в смертельном ДТП Михаил Ефремов признал вину в смертельном ДТП Видеокамеры сняли скандал актера Шлыкова с грузчиками перед избиением Видеокамеры сняли скандал актера Шлыкова с грузчиками перед избиением Более 10 человек пострадали от природных пожаров в Ростовской области Более 10 человек пострадали от природных пожаров в Ростовской области
Комментарии 7
Происшествия , Видео , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят массовую зачистку российских солдат
США готовят массовую зачистку российских солдат
Мечта Греты Тунберг сбылась. И оказалась кошмаром
Мечта Греты Тунберг сбылась. И оказалась кошмаром
Раскрыты шокирующие детали смерти Печерниковой
Раскрыты шокирующие детали смерти Печерниковой
«Я почувствовал, что у меня что-то закололо в легком»
«Я почувствовал, что у меня что-то закололо в легком»
Видео
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
00:45
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
Дэвид Блейн поднялся в небо на воздушных шарах и попал на видео
00:28
Дэвид Блейн поднялся в небо на воздушных шарах и попал на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
00:36
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Падение двух кранов на стройке попало на видео
00:46
Падение двух кранов на стройке попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео лесных пожаров под Ростовом
00:27
Опубликовано видео лесных пожаров под Ростовом
Происшествия
Появилось видео деталей убийства воспитательницы
02:12
Появилось видео деталей убийства воспитательницы
Происшествия
Появилось видео стрельбы в отделе полиции в Казани
01:35
Появилось видео стрельбы в отделе полиции в Казани
Происшествия
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
00:36
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
Михаил Ефремов выехал в суд
00:50
Михаил Ефремов выехал в суд
Происшествия
Опубликовано видео ДТП в Люберцах
00:41
Опубликовано видео ДТП в Люберцах
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение