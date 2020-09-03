Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер признает вину по делу о ДТП на Садовом кольце. Об этом сообщила корреспондент «Вечерней Москвы» в четверг, 3 сентября.

Такое заявление сделал адвокат защиты около здания Пресненского суда, где должно пройти очередное заседание по делу о ДТП с участием Ефремова, в котором погиб водитель Сергей Захаров

Ранее сообщалось, что судебное следствие по указанному делу завершено, прения сторон пройдут 3 сентября.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. За рулем иномарки, которая выехала на полосу встречного движения и спровоцировала ДТП, предположительно, был Михаил Ефремов.

Экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Позднее в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Суд начал рассматривать уголовное дело Ефремова 5 августа. По словам его адвоката Эльмана Пашаева, актер изменил свое отношение к делу о ДТП и не признает вину после осознания некоторых деталей происшествия.

Во вторник, 11 августа, артисту стало плохо на очередном заседании суда. Ефремова увезли в тяжелом состоянии и положили в реанимацию. У него диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу, позднее медики подтвердили инсульт у актера.

Ефремова выписали из больницы 15 августа. В ходе последующих судебных заседаний несколько свидетелей заявили, что Ефремов был за рулем в момент ДТП.