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В лесных пожарах в Ростовской области пострадали 46 человек 

Lenta.ru 1 час назад
Названо число пострадавших в пожарах под Ростовом
Фото: РИА Новости
Один человек умер, еще 46 пострадали в природных пожарах в Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Instagram.
Огонь охватил четыре района, повреждены 64 дома, в том числе 15 жилых. В Красносулинском районе насчитывается 32 пострадавших, в Каменском — еще 14. Одна погибшая проживала в Красносулинском районе. Предположительно, это 85-летняя жительница хутора Замчалово, дом которой был полностью уничтожен стихией. Глава региона поручил организовать выплаты пострадавшим и оказать помощь семье погибшей.
Ранее сообщалось о двух умерших. Вторым назывался человек, чьи останки обнаружили в частном доме в хуторе Заливной Тацинского района.
2 сентября лесной пожар в Ростовской области перекинулся на десятки домов садового товарищества в Белокалитвинском районе. Горели 20 дач, огонь помогали тушить 26 человек и вертолет Ми-8.
По данным МЧС, площадь возгорания в регионе превысила 700 гектаров. Администрация Тарасовского района ввела режим ЧС. Пожар в Каменском районе ликвидирован, в Белокалитвинском и Красносулинском — локализован.
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Комментарии
Происшествия , Василий Голубев , Ростовская Область
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