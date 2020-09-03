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ФСБ нашла тротил и оружие в тайнике под Волгоградом 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
ФСБ нашла тротил и оружие в тайнике под Волгоградом
Фото: РИА Новости
Сотрудники ФСБ нашли в Волгоградской области тайник, в котором хранились оружие и около 3 кг тротила, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области в ходе осуществления мероприятий по декриминализации региона установлен тайник, в котором хранилось стрелковое оружие и боеприпасы. Силовиками области из схрона изъято: четыре автомата «Калашникова», патроны к ним, ночной стрелковый прицел, тротиловые шашки и взрывчатое вещество пластит общим весом около 3 килограммов, детонаторы, готовые компоненты к производству СВУ с пультом дистанционного управления, а также ручные гранаты, мины, дымовые шашки», — передает ТАСС сообщение ведомства.

Оружие и боеприпасы принадлежали ОПГ Владимира Кадина, убитого в 2011 году. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Напомним, в августе ФСБ пресекла работу группы подпольных оружейников из трех регионов.
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Происшествия , Другое , ФСБ , ИТАР-ТАСС , Волгоград , Волгоградская Область
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