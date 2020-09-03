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Ребенок повредил позвоночник в московском аквапарке 

РИА Новости и ещё 5 26 минут назад
Ребенок повредил позвоночник в московском аквапарке
Фото: РИА Новости
Московская прокуратура начала проверку по факту получения травм позвоночника 11-летним мальчиком в аквапарке на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"По поручению прокуратуры Москвы Черемушкинская межрайонная прокуратура проводит проверку соблюдения требований федерального законодательства в аквапарке на юго-западе Москвы", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, 2 сентября 11-летний ребенок на водной горке получил травму позвоночника, после чего был доставлен в медицинское учреждение.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мальчик получил травму в аквапарке "Мореон".
В ходе проверки прокуроры оценят соблюдение законодательства о несовершеннолетних, а также безопасность оказываемых услуг для жизни и здоровья людей. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , МВД , РИА Новости , Москва
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