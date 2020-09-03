Ребенок повредил позвоночник в московском аквапарке 

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Московская прокуратура начала проверку по факту получения травм позвоночника 11-летним мальчиком в аквапарке на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"По поручению прокуратуры Москвы Черемушкинская межрайонная прокуратура проводит проверку соблюдения требований федерального законодательства в аквапарке на юго-западе Москвы", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, 2 сентября 11-летний ребенок на водной горке получил травму позвоночника, после чего был доставлен в медицинское учреждение.

Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах , мальчик получил травму в аквапарке "Мореон".

В ходе проверки прокуроры оценят соблюдение законодательства о несовершеннолетних, а также безопасность оказываемых услуг для жизни и здоровья людей. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.