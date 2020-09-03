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Ураган «Нана» обрушился на побережье Белиза 

ТАСС 43 минуты назад
Ураган «Нана» обрушился на побережье Белиза
Фото: Reuters
Ураган первой категории "Нана" в четверг утром обрушился на побережье Белиза, расположенного в Центральной Америке. Об этом информировал Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

"Ураган "Нана" обрушился на побережье Белиза", — указано в сообщении центра.

По данным метеорологов, в настоящее время ураган движется на юго-запад со скоростью 7,2 м/с. Скорость порывов ветра в его пределах достигает 33 м/с, что соответствует первой категории по шкале ураганов Саффира — Симпсона. Ожидается, что скоро "Нана" начнет ослабевать.
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Происшествия , Катастрофы , Белиз , США
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