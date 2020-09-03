Фургал заявил отвод следственной группе 

«Данное обстоятельство Фургал посчитал личной заинтересованностью следователей в исходе дела и присутствием у них обвинительного уклона», — цитирует ТАСС Карапетяна.

Накануне СКР предъявил Фургалу обвинение в организации убийства хабаровского предпринимателя Евгения Зори. Экс-губернатор свою вину не признал. Защита Фургала отказалась комментировать произошедшее, сославшись на тайну следствия.

Ранее в СКР заявили, что 15 лет назад хабаровский следователь прокуратуры не стал привлекать Фургала за убийство предпринимателя Евгения Зори, совершенного в 2004 году, под давлением обвиняемого. В конце августа 2020-го суд первой инстанции отменил это решение и возобновил дело об убийстве Зори. Показания по этому делу ранее дал осужденный за вымогательство бывший сотрудник управления МВД по Хабаровскому краю Владимир Першин, который сейчас находится под госзащитой.

Также сообщалось, что бывший бизнес-партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков пошел на сделку со следствием и признал вину в организации заказных убийств. Он заявил следствию, что Фургал — один из организаторов убийства и покушения на двух хабаровских бизнесменов — Олега Булатова и Александра Смольского.

Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года по обвинению в организации убийств и покушения. После того как его доставили в Москву и арестовали, жители Хабаровска уже более двух месяцев выходят на акции протеста с требованием освободить экс-губернатора. Сам Фургал вину не признает.