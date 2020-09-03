Михаил Ефремов выехал в суд 

На лестнице актера встретили журналисты, отвечать на вопросы которых он традиционно не стал.

Михаил Ефремов выехал в Пресненский суд Москвы на очередное заседание по делу о смертельном ДТП с его участием.

На кадрах, которые публикует «Звезда», видно, что, утром 3 сентября Ефремов под конвоем покинул свою квартиру, где он находится под домашним арестом. На лестнице актера встретили журналисты, отвечать на вопросы которых он традиционно не стал. Также видно, что сегодня он одет в классический костюм и футболку с надписью «Нудный возраст». На лице у актера надета медицинская маска. Ранее он обвинил журналистов в распространении инфекции из-за того, что они не носят индивидуальных средств защиты.

8 июня, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу одной из трасс в центре Москвы и столкнулся с другим автомобилем, водитель которого впоследствии умер в больнице. В случае признания Ефремова виновным, ему грозит до 12 лет колонии.