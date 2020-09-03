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В деле обвиненного в заказе убийств экс-губернатора Фургала появилась гостайна 

Lenta.ru и ещё 10 59 минут назад
В деле Фургала появилась гостайна
Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»
Следователь и прокурор попросили сделать закрытым процесс по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиненного в организации убийств, — по их мнению, в ходе прений может быть разглашена информация, составляющая гостайну. Об этом в четверг, 3 сентября, сообщает Telegram-канал «Подъем».
Сам Фургал заявил, что возражает против ходатайства обвинения, поскольку в деле нет гостайны, и, как следствие, оснований для закрытия процесса. Он также потребовал отвода всей следственной группы, расследующей его дело.
Ранее прокурор заявил в суде, что у Сергея Фургала было подразделение, занимавшееся ликвидацией неугодных ему лиц. В настоящее время следствие по делу бывшего хабаровского губернатора продлено на пять месяцев — до 8 февраля 2021 года.
Фургала задержали в ночь на 9 июля. Ему вменяются два убийства и одно покушение в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик отрицает свою вину, утверждая, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности».
После того как Сергей Фургал был уволен с должности в связи с утратой доверия, в Хабаровске начались акции протеста. Местные жители требовали, в частности, открытого суда над бывшим губернатором.
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Комментарии 1
Происшествия , Сергей Фургал , Хабаровский Край
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