Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В российской школе целый класс получил ожоги глаз после дезинфекции помещения 

Lenta.ru и ещё 21 1 час назад
Целый класс получил ожоги глаз после дезинфекции
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
В Благовещенске целый класс гимназии №4 получил ожоги роговицы глаз после дезинфекции класса. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Амурской области, передает ТАСС.
К врачам с жалобами не обращался лишь один ученик класса из 28, остальные получили травмы легкой степени. Состояние детей удовлетворительное, они будут лечиться дома, госпитализация никому не потребовалась.
Выяснилось, что когда дети находились в помещении класса, в нем работала лампа для кварцевания, хотя это должно происходить на перемене, пока в помещении никого нет. Как сообщили «Вести Амурская область», учительница забыла выключить лампу перед началом занятия.
Прокуратура и управление образования Благовещенска начали проверки произошедшего.
В мае 2019 года пятеро учеников одной из школ Красноярска получили ожоги во время урока художественной гимнастики. Занятие проходило в помещении зала дзюдо, по неустановленной причине в нем включились бактерицидные лампы вместо обычных. Пострадали дети в возрасте от 5 до 8 лет.
Видео дня. Лавров анонсировал встречу Путина и Лукашенко
Последние новости
Россия возобновила международное авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ Россия возобновила международное авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ Ефремов признал вину в смертельном ДТП Ефремов признал вину в смертельном ДТП Лукашенко заявил о наличии доказательств фальсификации дела Навального Лукашенко заявил о наличии доказательств фальсификации дела Навального
Комментарии 1
Происшествия , Генпрокуратура РФ , Благовещенск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зоозащитники обрушились на принца Уильяма с критикой
Зоозащитники обрушились на принца Уильяма с критикой
Выборы в Черногории закончились массовой дракой
Выборы в Черногории закончились массовой дракой
Житель Франции выиграл в лотерею 157 млн евро
Житель Франции выиграл в лотерею 157 млн евро
Трутнев вылечился от COVID-19
Трутнев вылечился от COVID-19
Видео
Медведи «ограбили» продуктовые магазины и попали на видео
00:22
Медведи «ограбили» продуктовые магазины и попали на видео
Плещущиеся у берегов Крыма дельфины попали на видео
00:32
Плещущиеся у берегов Крыма дельфины попали на видео
Ураган рекордной силы накрыл российский город и попал на видео
00:13
Ураган рекордной силы накрыл российский город и попал на видео
Происшествия
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
00:45
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
Дэвид Блейн поднялся в небо на воздушных шарах и попал на видео
00:28
Дэвид Блейн поднялся в небо на воздушных шарах и попал на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
00:36
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Падение двух кранов на стройке попало на видео
00:46
Падение двух кранов на стройке попало на видео
Происшествия
Ефремов собрал вещи в тюрьму
00:54
Ефремов собрал вещи в тюрьму
Происшествия Общество
Россия и Белоруссия договорились по нефти и газу
00:19
Россия и Белоруссия договорились по нефти и газу
В мире Политика
США испытали «сдерживающее Россию» оружие
01:12
США испытали «сдерживающее Россию» оружие
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение