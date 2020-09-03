Ураган рекордной силы накрыл российский город

«Порывы ветра во Владивостоке — до 40 метров в секунду, на мысовых метеостанциях — до 43 метров в секунду. Во Владивостоке такой ветер отмечался только в 1931-ом и в 1969 годах», — рассказал пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков в разговоре с «Интерфаксом».