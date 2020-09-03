Задержание подпольных оружейников попало на видео 

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Уточняется, что пресечена деятельность шести мастерских по модернизации средств поражения.

"Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом и переделкой оружия, продолжаются", — добавили в ведомстве.