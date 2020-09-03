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Задержание подпольных оружейников попало на видео 

Вадим Дроздов 43 минуты назад
Федеральная служба безопасности Российской Федерации провела масштабную операцию по пресечению деятельности нелегальных мастерских по модернизации боевого оружия. Всего было задержано 20 человек. Среди задержаных присутствуют жители Крыма, Красноярского края, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Свердловской и Томской областей. В ходе обыска изъято более 80 единиц огнестрельного оружия, 16 гранат, около 5 тыс. патронов, а также пять глушителей и 150 штык-ножей.
Уточняется, что пресечена деятельность шести мастерских по модернизации средств поражения.
"Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом и переделкой оружия, продолжаются", — добавили в ведомстве.
Происшествия , Видео , ФСБ , Красноярский Край , Республика Крым
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