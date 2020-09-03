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Падение двух кранов на стройке попало на видео 

Вадим Дроздов 50 минут назад
2-го сентября в Тюмени на строительной площадке произошло падение двух строительных кранов. В результате ЧП пострадали двое людей. Они доставлены в ОКБ №2. У одного из крановщиков диагностирована серьезная черепно-мозговая травма, он находится в реанимации. Второй пострадавший направлен на операцию, у него серьезное повреждение внутренних органов. Строительная компания, на стройплощадке которой упали краны, не прокомментировала ситуацию журналистам. А официальные страницы застройщика, заявленные на их сайте в социальных сетях, были удалены. По предварительным данным, падение кранов произошло из-за сильного ветра. В среду днем на Тюмень обрушился сильный ливень и ураганный ветер.
Происшествия , Видео , Тюмень
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