На территории Ростовской области возникло 4 очага лесных пожаров. Площадь, охваченная огнем, уже превысила 500 гектаров. По данным следственного комитета, на данный момент из-за стихийного бедствия погибло 2 человека. Кроме этого в огне сгорело 26 построек, 11 из них — это жилые дома. На территории Митякинского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Пожар на территории Белокалитвинского района локализовали на площади 21,7 гектаров. Всего пожары охватили четыре района области: Белокалитвинский, Тарасовский, Каменский и Красносулинский. Как сообщили агентству в пресс-службе ведомства, угрозу перехода огня на населенные пункты удалось исключить.
Опубликовано видео лесных пожаров под Ростовом
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