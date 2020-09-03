31-го августа в городе Воскресенск произошло ужасное убийство. Пьяный муж ножом на рабочем месте убил свою супругу, которая работала воспитательницей в детском саду. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения через запасной выход вошел в здание детского сада, после чего нашел свою жену и нанес ей несколько ударов ножом. Женщина получила ранения, не совместимые с жизнью. Дети это убийство, к счастью, не видели. Их успела вывести из помещения коллега убитой. Сейчас убийца находится под стражей. На допросе он признался, что совершил убийство в приступе ревности. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Появилось видео деталей убийства воспитательницы
Читайте также