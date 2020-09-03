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Появилось видео стрельбы в отделе полиции в Казани 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Казани в отделении полиции №3 "Зареченский" полковник Тарас Дорошкевич открыл огонь по подчиненным из-за низких показателей в работе. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как начальник стреляет из пневматической винтовки в людей, которые стоят в другом конце коридора. По предварительным данным, главной целью Дорошкевича была дознаватель-лейтенант Айгуль Хакимова. Сейчас по факту случившегося назначена служебная проверка. По результатам проверки будет принято решение о назначении дисциплинарной ответственности лицам, причастным к данному инциденту. Уголовное дело в отношении полковника возбуждено не будет, так как в результате стрельбы никто из людей не пострадал.
Происшествия , Видео , Тарас Дорошкевич , Казань
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