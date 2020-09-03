Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников 

РИА Новости и ещё 1 41 минуту назад
Как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
По мере развития интернет-сервисов в сети появляются новые виды мошенничеств, причем нацелены они, в первую очередь, на неподготовленных к цифрофвому миру пожилых людей. О том, как защитить взрослое поколение от интернет-угроз, рассказал РИА Новости ведущий эксперт направления "Информационная безопасность" IТ-компании КРОК Евгений Дружинин.
По словам эксперта, чтобы защитить близкого пожилого человека, нужно объяснить ему простые правила и описать наиболее распространенные угрозы, потому что сам он не всегда сможет сориентироваться в цифровом пространстве. В частности, в первую очередь, надо помочь пожилым людям придумать уникальные и длинные пароли и объяснить, что делиться ими нельзя.

"Убедитесь, что их пароли не короче восьми символов — и включают в себя цифры, заглавные и строчные буквы, научите использовать многофакторную аутентификацию и распознавание отпечатков пальцев. Чтобы их запомнить, возможно придумывать в виде пароля кириллические слова, записанные с латинской раскладкой", — уточнил Дружинин.

Эксперт также советует установить настройки конфиденциальности в браузере, смартфонах, которыми пользуется пожилой родственник, чтобы ограничить доступ к местоположению, контактам и другой личной информации. Не менее важно настроить почтовые ящики, поскольку они не всегда смогут отличить настоящие сообщения, например, портала госуслуг от фишинговой рассылки. Кроме того, нужно объяснить, что нельзя сразу нажимать на ссылки в электронным письмах, так как есть шанс, что они могут перенаправлять на сайты, предназначенные для обмана людей или заражения компьютеров вредоносными программами.

"Если вы не уверены, что ваш пожилой родственник последует всем советам и будет вести себя осторожно, то возможно настроить так называемый "белый список" — те веб-сайты, которые можно посещать. Остальные сайты не будут открываться вовсе, что позволит свести к минимуму возможность попадания в лапы мошенников", — советует эксперт.

Кроме того, злоумышленник может с помощью фишингового сайта, фейкового магазина выудить платежные данные у пожилого человека и опустошить его кошелек. "Чтобы этого не произошло, необходимо объяснить, что банковскую информацию нельзя сообщать никаким сайтам, кроме доверенных, ни в социальных сетях, ни в мессенджерах. Кроме того, необходимо обучить пожилого человека не скачивать и не устанавливать никакие приложения себе на смартфон", — заключил Дружинин.
Видео дня. Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда
Последние новости
Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой "Я жила в испуге": Ляйсан Утяшева рассказала о насилии "Я жила в испуге": Ляйсан Утяшева рассказала о насилии "Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине "Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине
Комментарии
Происшествия , Общество , Евгений Дружинин , Крок , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят массовую зачистку российских солдат
США готовят массовую зачистку российских солдат
Ефремов назвал справедливый для себя приговор
Ефремов назвал справедливый для себя приговор
Мечта Греты Тунберг сбылась. И оказалась кошмаром
Мечта Греты Тунберг сбылась. И оказалась кошмаром
Раскрыты шокирующие детали смерти Печерниковой
Раскрыты шокирующие детали смерти Печерниковой
Видео
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
00:36
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
Опубликовано видео ДТП в Люберцах
00:41
Опубликовано видео ДТП в Люберцах
Женщина провалилась сквозь пол и попала на видео
00:11
Женщина провалилась сквозь пол и попала на видео
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
01:26
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
00:31
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
Лавров: в Белоруссию проникли 200 экстремистов из Украины
02:35
Лавров: в Белоруссию проникли 200 экстремистов из Украины
Политика
Дома горят под Ростовом
01:19
Дома горят под Ростовом
Происшествия Пожары
Названа причина смерти Ирины Печерниковой
00:15
Названа причина смерти Ирины Печерниковой
Общество
В ООН дали совет Поклонской
01:29
В ООН дали совет Поклонской
Политика
«Готовится»: Путин по видео ответит Европе
00:26
«Готовится»: Путин по видео ответит Европе
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение