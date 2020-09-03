Раскрыты частые схемы обмана россиян во время пандемии

Выяснилось, какие схемы обмана оказались самыми популярными в период пандемии COVID-19. Самые частые попытки нажиться на россиянах связаны с государственными выплатами, говорит эксперт Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ) Елена Бобкова.
«Необходимо помнить, что сотрудники госструктур смс-уведомления не рассылают и не звонят, если вам положена соответствующая поддержка; информацию вы сможете получить, только обратившись к ним самостоятельно», — цитирует Бобкову РИА «Новости». Эксперт объяснила, что после перехода по ссылкам в сообщениях и звонков мошенникам с телефонов и банковских карт жертв списываются деньги.
Также часто граждан просят сделать пожертвование на разработку препарата от коронавируса или на маски для нуждающихся и пожилых людей. Некоторые мошенники предлагают россиянам купить лекарство от ковид или пройти платный тест на вирус. Наконец, желающие нажиться даже обещают за деньги продезинфицировать квартиру, рассказала Елена Бобкова.
Аферисты придумали и другие схемы махинаций с безналичными средствами. Они стали часто создавать клоны известных сайтов с дорогой техникой. На обманы мошенников попался даже главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак, пишет агентство Nation news.