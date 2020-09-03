Раскрыты частые схемы обмана россиян во время пандемии

«Необходимо помнить, что сотрудники госструктур смс-уведомления не рассылают и не звонят, если вам положена соответствующая поддержка; информацию вы сможете получить, только обратившись к ним самостоятельно», — цитирует Бобкову РИА «Новости». Эксперт объяснила, что после перехода по ссылкам в сообщениях и звонков мошенникам с телефонов и банковских карт жертв списываются деньги.