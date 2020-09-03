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Раскрыто «ужасное влияние» адвокатов на судьбу Ефремова 

Lenta.ru и ещё 3 57 минут назад
Раскрыто «ужасное влияние» адвокатов на судьбу Ефремова
Фото: РИА Новости
Вмешательство адвокатов Александра Добровинского и Эльмана Пашаева «ужасно влияет» как на судьбу актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, так и на права потерпевших по делу. Об этом в четверг, 3 сентября, в интервью «Ленте.ру» заявил Генрих Падва — один из самых известных и опытных адвокатов России.

«Если бы не вмешались два недостойных так называемых адвоката [Добровинский и Пашаев — прим. "Ленты.ру"], то, я думаю, дело Ефремова давно бы уже рассмотрели в суде и вынесли справедливый приговор», — сказал Падва.

По мнению адвоката, тот факт, что Александр Добровинский, защитник стороны потерпевших по делу Ефремова, заявил к актеру иск на один рубль — это «театр и спектакль». В результате подзащитные Добровинского лишились права на возмещение причиненного им ущерба.

«Сейчас [по делу Ефремова] совершенно неясная ситуация: суд, я уверен, хватается за голову и не знает, что делать. Со всех сторон поднялся шум, совсем запутали это дело. Суду теперь будет очень нелегко принять справедливое решение», — отметил Падва.

Ефремов назвал справедливый для себя приговор
1 сентября Пресненский суд Москвы завершил исследование доказательств по делу актера Михаила Ефремова. Судья Елена Абрамова назначила проведение прений сторон на 3 сентября.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Артист заявил, что не помнит произошедшего.
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Происшествия , Общество , Воры в законе , Громкие уголовные дела , Человек года , Враг , Эльман Пашаев , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Генрих Падва , Елена Абрамова , Lenta.ru , Москва
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