Мужчина изрезал себя ножом в Москве

В центре столицы мужчина нанес себе ножевые ранения, чтобы «переродиться», сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах

Как рассказал собеседник агентства, 1 сентября к оперативникам обратился мужчина и сообщил о ножевом ранении в квартире на ул. Доброслободская.

«По указанному адресу обнаружен 35-летний сын заявителя, который самостоятельно нанес себе удары кухонным ножом в грудь и живот, чтобы, с его слов, переродиться. Установлено, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере с шизофренией», — пояснил источник.

Пострадавшего доставили в больницу. С места происшествия изъяли кухонный нож и отпечатки пальцев. Выясняются подробности случившегося.