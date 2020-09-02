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Душевнобольной в Москве изрезал себя ножом, чтобы «переродиться» 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Мужчина изрезал себя ножом в Москве
Фото: РИА Новости
В центре столицы мужчина нанес себе ножевые ранения, чтобы «переродиться», сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, 1 сентября к оперативникам обратился мужчина и сообщил о ножевом ранении в квартире на ул. Доброслободская.

«По указанному адресу обнаружен 35-летний сын заявителя, который самостоятельно нанес себе удары кухонным ножом в грудь и живот, чтобы, с его слов, переродиться. Установлено, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере с шизофренией», — пояснил источник.

Пострадавшего доставили в больницу. С места происшествия изъяли кухонный нож и отпечатки пальцев. Выясняются подробности случившегося.
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Происшествия , Криминал , МВД , АГН "Москва" , Москва
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