«Поехала крыша!»: бойню с полицейским объяснили

Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН рассказал, почему сотрудники правоохранительных органов боятся начальства сильнее, чем преступников.

В отношении сотрудника МВД, который открыл стрельбу из пневматического ружья по подчиненным, возбуждено уголовное дело. Расследование происшествия поставлено на особый контроль. Видеозапись, на которой полицейский стреляет в коридоре отдела, распространилась в интернете сегодня. В комментариях отмечается, что стрелял начальник казанского отдела №3 «Зареченский» Тарас Дорошкевич . При этом в прокуратуре говорят, что пострадавших нет — заявлений не поступало.

Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН предположил, что стрелявшего уже должны были уволить. Он добавил, что сотрудники МВД, а особенно руководство, не проходят никаких психологических проверок во время службы.

«Сейчас будет проводиться служебная проверка, баллистическая экспертиза, будут искать дырки от пуль, хоть это была и пневматика. Ну и это все-таки стрельба в общественном месте. Его уже должны были уволить. Министр должен был уже это сделать. А сейчас писать заявления люди боятся. Он отмажется, останется и уволит потом. Народ запуган. Сотрудники боятся начальства больше, чем преступников. У человека поехала крыша. На него сверху давят — давай показатели. Внизу показателей не дают, потому что всех пересажали, кого только можно и нельзя. Сотрудников проверяют на вменяемость только при поступлении, а потом нет. Если какой-то участковый идет опером, ему делают проверку на детекторе лжи. В отделении есть обычно психолог-женщина, которая подчиняется этому начальнику. Вот и все», — сообщил он.

Когда произошел инцидент, не ясно: есть версия, что распространение получила видеозапись, сделанная в сентябре 2019 года. По сообщениям СМИ, начальник отдела полиции якобы целился в сотрудницу-дознавателя. Причиной стали плохие показатели на работе. Ранения получили трое полицейских, высказывает одну из версий телеканал «360».