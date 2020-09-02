Капитана теплохода взяли в заложники в Москве

Москве на Воробьевых горах неизвестный вооруженный мужчина взял в заложники капитана теплохода. Об этом в среду, 2 сентября, сообщает Telegram-канал «112».

Злоумышленника задержали. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, пьяный мужчина вошел в рубку прогулочного теплохода «Добрыня» и потребовал остановиться у ближайшего причала, чтобы он мог сойти. Никакого оружия и запрещенных предметов у него не обнаружено.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге местный житель, угрожая ножом, заставил россиянку зайти с ним в ее же квартиру, где удерживал девушку до приезда полиции. Себя мужчина облил легковоспламеняющейся жидкостью, обещая поджечь. Полчаса полицейские вели переговоры с преступником, убеждая его отпустить жертву, а затем, воспользовавшись замешательством злоумышленника, обезвредили его и задержали.