10 человек с простреленными головами нашли в лесу 

Под Нижним Новгородом охотники обнаружили 10 человек с простреленными головами, пишет «Комсомольская правда»

Страшная находка была сделана в песчаных карьерах в районе Березовой поймы. Проходя по обрыву, охотники заметили кости, а приблизившись, рассмотрели человеческие черепа. В некоторых из них были круглые отверстия, как от пули.

Мужчины вызвали полицию. При поверхностных раскопках было обнаружено около 10 трупов.

«Там было человек 10, подошвы от обуви с гвоздями сохранились, в одной из челюстей я заметил пломбу, она зелёная. Эксперт подтвердил, что это действительно она. Стоял очень неприятный запах от этой могилы, я не знаю, сколько он сохраняется в земле, но у меня сложилось ощущение, что они тут не очень давно захоронены», — рассказал один из охотников.

Останки были направлены на экспертизу. Один из работающих на месте экспертов-криминалистов заявил, что, судя по состоянию костей, погибшие были молодыми людьми.

Издание отмечает, что около трех лет назад в тех же карьерах были найдены еще 10 скелетов без стоп и кистей рук. Информации о том, кому они принадлежали, до сих пор нет. Местные жители предполагают, что в братской могиле были захоронены пленные немцы, румыны и венгры, которые работали на торфоразработках недалеко от Березовой поймы. По другой версии, тела принадлежали девушкам, работавшим на засекреченном предприятии между поселками Северный и Березовая пойма.

Также существует предположение, что это могли быть рабочие, погибшие от воздействия вредных химикатов на местных заводах.

Как сообщал «Рамблер», в конце июля в оросительном канале в Волгоградской области был обнаружен автомобиль с пятью трупами внутри.