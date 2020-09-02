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Задержанных в Минске журналистов оставили под стражей 

Lenta.ru 1 час назад
Задержанных в Минске журналистов оставили под стражей
Фото: @tutby
В Минске суд не стал рассматривать дела журналистов портала Tut.by Алексея Судникова и Надежды Калининой, задержанных 1 сентября. Материалы вернули в Октябрьское РУВД для устранения недостатков, передает «Интерфакс — Запад» со ссылкой на адвоката Судникова Александра Хаецкого.

«Это означает, что мой подзащитный пока остается под стражей. Выпустят ли их до суда, зависит от органа, ведущего административный процесс», — рассказал Хаецкий.

Он пояснил, что журналистов могут оставить в РУВД или отправить в следственный изолятор, дело должно быть рассмотрено в течение 72 часов после задержания.
В Октябрьском РУВД также находятся четыре сотрудника «Комсомольской правды в Беларуси» и БелаПАН. Возле здания собрались около 30 журналистов, некоторые дежурили там всю ночь.
Журналисты были задержаны на студенческой акции протеста 1 сентября и обвиняются по статье «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Она грозит штрафом или арестом.
27 августа в Минске задержали более 50 журналистов, в том числе корреспондента «Ленты.ру» Антонину Матвееву.
9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются уже три недели. Первые акции жестко разгонялись, были задержаны журналисты, в том числе из России. Они рассказали об избиениях со стороны силовиков.
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Комментарии
Происшествия , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Надежда Калинина , ФСИН , МВД , Комсомольская правда , Интерфакс , Lenta.ru , Минск
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