Задержанных в Минске журналистов оставили под стражей 

Минске суд не стал рассматривать дела журналистов портала Tut.by Алексея Судникова и Надежды Калининой , задержанных 1 сентября. Материалы вернули в Октябрьское РУВД для устранения недостатков, передает «Интерфакс — Запад» со ссылкой на адвоката Судникова Александра Хаецкого.

«Это означает, что мой подзащитный пока остается под стражей. Выпустят ли их до суда, зависит от органа, ведущего административный процесс», — рассказал Хаецкий.

Он пояснил, что журналистов могут оставить в РУВД или отправить в следственный изолятор , дело должно быть рассмотрено в течение 72 часов после задержания.

В Октябрьском РУВД также находятся четыре сотрудника «Комсомольской правды в Беларуси» и БелаПАН. Возле здания собрались около 30 журналистов, некоторые дежурили там всю ночь.

Журналисты были задержаны на студенческой акции протеста 1 сентября и обвиняются по статье «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Она грозит штрафом или арестом.

27 августа в Минске задержали более 50 журналистов, в том числе корреспондента «Ленты.ру» Антонину Матвееву.