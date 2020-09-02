Пожары под Ростовом привели к трагедии

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Следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек на пожарах в Красносулинском и Тацинском районах Ростовской области , сообщил РИА Новости представитель СУСК России по региону.

По данным областного МЧС, природные пожары в среду возникли на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов области. Огонь распространился в том числе на частные дома. Площадь возгорания составила 170 гектаров.

По словам собеседника агентства, в СК поступили сообщения об обнаружении после тушения пожара тела женщины, а также костных останков человека.

"По данным фактам проводятся доследственные проверки", — сказал он.

По предварительным данным, 2 сентября в ходе тушения пожара в частном доме в Красносулинском районе обнаружено тело женщины 1935 года рождения. В хуторе Тацинского района после тушения пожара в частном доме обнаружены костные останки человека.