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В Ростовской области два человека погибли из-за пожаров 

РИА Новости и ещё 20 41 минуту назад
Пожары под Ростовом привели к трагедии
Фото: кадр видео
Следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек на пожарах в Красносулинском и Тацинском районах Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по региону.
По данным областного МЧС, природные пожары в среду возникли на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов области. Огонь распространился в том числе на частные дома. Площадь возгорания составила 170 гектаров.
Дома горят под Ростовом
По словам собеседника агентства, в СК поступили сообщения об обнаружении после тушения пожара тела женщины, а также костных останков человека.

"По данным фактам проводятся доследственные проверки", — сказал он.

По предварительным данным, 2 сентября в ходе тушения пожара в частном доме в Красносулинском районе обнаружено тело женщины 1935 года рождения. В хуторе Тацинского района после тушения пожара в частном доме обнаружены костные останки человека.

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Назначено проведение судебно-медицинских и иных необходимых экспертиз", — отметил собеседник.

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Происшествия , Пожары , СКР , РИА Новости , Ростовская Область
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