Пожары под Ростовом привели к трагедии

По словам представителя администрации, в населенном пункте сгорело 26 строений, в том числе 11 жилых, из которых 10 уничтожено дотла, еще одно повреждено, остальные - хозяйственные постройки.

По последним данным, в области действуют четыре ландшафтных пожара на площади порядка 170 га. Ранее было локализовано возгорание в Каменском и Красносулинском районах области на площади 4 и 2 га соответственно.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Тарасовском районе, где горит лесной массив на площади 150 га. Ранее из хутора Дубы Тарасовского района из-за угрозы распространения огня эвакуировали 100 человек. Позже стало известно, что 140 человек самостоятельно покинули свои дачи, расположенные в станице Митякинской того же района. Позже еще 100 человек эвакуировали из хутора Патроновка, который расположен рядом со станицей.