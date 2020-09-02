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Школьнику-инвалиду отказали в классном фото 

Артём Кульша 1 час назад
Школьнику-инвалиду отказали в классном фото
Фото: РИА Новости
Учительница из Красноярска предложила сделать общую фотографию класса без ученика-инвалида. Об этом его мать Анастасия Смирнова рассказала «360».
До начала учебного года Смирнова попросила заведующую учебной частью школы, в которой учится ее сын Иван, подготовить родителей других детей к тому, что он — инвалид.
Также она встретилась с учительницей сына. В частности, они обсудили вопрос общей фотографии класса 1 сентября. Педагог предложила сделать два снимка — с Иваном и без него. В итоге так и произошло. Смирнова узнала об этом, когда фото было опубликовано в родительском чате.

«Это дискриминация. Не по отношению к моему ребенку, а по отношению ко всем — когда инвалид интегрирован в общество, то дискриминация невозможна», — считает женщина.

При этом она выразила уверенность, что учительница не хотела обидеть ее, а просто живет в мире, в котором нет инвалидов. Директор школы заявила «360», что такой ситуации не было, а в комитете образования Красноярска — что была, но конфликт уже исчерпан.
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Происшествия , Анастасия Смирнова , Красноярск
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