Школьнику-инвалиду отказали в классном фото 

До начала учебного года Смирнова попросила заведующую учебной частью школы, в которой учится ее сын Иван, подготовить родителей других детей к тому, что он — инвалид.

Также она встретилась с учительницей сына. В частности, они обсудили вопрос общей фотографии класса 1 сентября. Педагог предложила сделать два снимка — с Иваном и без него. В итоге так и произошло. Смирнова узнала об этом, когда фото было опубликовано в родительском чате.

«Это дискриминация. Не по отношению к моему ребенку, а по отношению ко всем — когда инвалид интегрирован в общество, то дискриминация невозможна», — считает женщина.

При этом она выразила уверенность, что учительница не хотела обидеть ее, а просто живет в мире, в котором нет инвалидов. Директор школы заявила «360», что такой ситуации не было, а в комитете образования Красноярска — что была, но конфликт уже исчерпан.