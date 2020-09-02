10 человек с простреленными головами нашли в лесу

Местный охотник под Нижним Новгородом обнаружил захоронение 10 человек с простреленными головами, сообщают СМИ.

Охотник Егор сообщил, что нашел останки несколько дней назад, во время охоты в лесу, рядом с которым находится песчаный карьер, пишет «Комсомольская правда».

Егор и его друзья увидели кости, и сначала приняли их за останки животных, но позже рассмотрели человеческий череп.

«Видимо, обрыв обрушился от ветра или дождей и стало видно человеческие скелеты, в нескольких черепах я видел круглые отверстия, как от пуль, как будто их расстреляли», — сказал охотник.

На место приехала полиция и следователи, начались раскопки.

«Нашли еще больше останков, там было человек 10, подошвы от обуви с гвоздями сохранились, в одной из челюстей я заметил пломбу, она зеленая. Эксперт подтвердил, что это действительно она. Стоял очень неприятный запах от этой могилы, я не знаю, сколько он сохраняется в земле, но у меня сложилось ощущение, что они тут не очень давно захоронены», — добавил он.

Останки направили на экспертизу. Сам охотник позже выяснил, что на том месте не было кладбища

«Эксперт, который работал на месте сказал, что судя по состоянию костей, погибшие были молоды. Мне кажется, что если там побольше покопать, можно найти и не такое. Место там очень тихое, рядом трасса, люди проходят редко», — сказал собеседник издания.

Отмечается, что несколько лет назад рабочие карьера также нашли 10 скелетов. По данным экспертов, тела также принадлежали молодым людям, у всех отсутствовали кисти рук и стопы.

Краеведы предполагали, что в братской могиле могли быть свалены тела пленных румын, венгров, работающих на торфоразработках.

По другой версии, в могиле могли быть девушки из окрестных деревень, трудившиеся на предприятии между поселками Северный и Березовая пойма.

Торфопредприятие в районе было открыто 10 марта 1951 года, оно строилось для обеспечения горючим города Горький. Предприятие закончило работу в конце 80-х, после того, как были исчерпаны запасы торфа.

В июле в центре Саратова собаки принесли сторожу одной из местных организаций человеческую голову. В 2019 году в Саратове произошел схожий случай. Очевидец заявил, что собака пронесла объеденную голову человека в микрорайоне «ОПХ Саратовское».