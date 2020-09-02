В Тюмени упали два башенных крана 

Два башенных крана упали на строительной площадке в Тюмени , двое рабочих получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС

"В 15.40 (13.40 мск) поступило сообщение, что на территории новостройки в результате поражения грозовым фронтом упали два башенных крана. Пострадали два человека, погибших нет", — сказал собеседник агентства.

Как уточнили в региональном департаменте здравоохранения, на место происшествия были направлены две бригады скорой медицинской помощи, пострадавших доставили в областную клиническую больницу №2.

"Одному в настоящий момент по экстренным показаниям в связи с повреждением внутренних органов проводится операция. Состояние второго оценивается как тяжелое, он получает всю необходимую помощь в условиях реанимации по поводу сочетанной травмы: тяжелая черепно-мозговая травма и травма грудной клетки", — сказали в департаменте.

По данным МЧС, вечером 2 сентября и днем 3 сентября в Тюменской области ожидаются очень сильный ветер с порывами до 26 метров в секунду, сильный дождь, гроза и град.