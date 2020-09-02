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Свердловчанин показал отношение медиков к больному COVID. «Задницу поднимай, быстро». ВИДЕО 

Ura.Ru 33 минуты назад
Пациент ЦГБ № 14 Екатеринбурга Николай Александров, находящийся на лечении с коронавирусом, снял на видео, как к нему относится медперсонал. Запись он разместил на своей странице в Instagram.

«Зову медсестру, чувствую, что лежу в луже, на что получаю много мата и, наверное, трудно поверить в это, но меня начинает бить медсестра. За что? Прошу считать данное видео официальным обращением в правоохранительные органы: нарушение прав человека, умышленное причинение вреда здоровью, нарушение регламента работы с пациентами, унижение личности и достоинства человека», — написал Николай Александров. Частично Александров сумел снять инцидент на телефон.

37-летний Николай Александров в прошлом чемпион России по легкой атлетике, а впоследствии тренер спортшколы в городе Березовском под Екатеринбургом. В 2018 году, когда он выполнял сальто назад, мат выскользнул из-под ног. В результате Николай не докрутил элемент и приземлился на голову, получил серьезную травму шеи. Тренер оказался частично парализован, и до сих пор не восстановился. Николаю Александрову предстоит перенести еще не одну операцию.
Угрожавший разбить пациенту голову охранник больницы попал на видео
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга.

«В Управлении здравоохранения и городской клинической больницы 14 получили видеообращение пациента, и в настоящее время разбираются в ситуации. По данному факту проводится проверка. Сотрудника больницы, позволившего себе такое неподобающее поведение, в ближайшее время ждет административное решение», — сообщили в Горздраве.

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Комментарии 18
Происшествия , Видео , Николай Александров , МВД , Екатеринбург
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