Пациент ЦГБ № 14 Екатеринбурга Николай Александров , находящийся на лечении с коронавирусом, снял на видео, как к нему относится медперсонал. Запись он разместил на своей странице в Instagram.

«Зову медсестру, чувствую, что лежу в луже, на что получаю много мата и, наверное, трудно поверить в это, но меня начинает бить медсестра. За что? Прошу считать данное видео официальным обращением в правоохранительные органы: нарушение прав человека, умышленное причинение вреда здоровью, нарушение регламента работы с пациентами, унижение личности и достоинства человека», — написал Николай Александров. Частично Александров сумел снять инцидент на телефон.

37-летний Николай Александров в прошлом чемпион России по легкой атлетике, а впоследствии тренер спортшколы в городе Березовском под Екатеринбургом. В 2018 году, когда он выполнял сальто назад, мат выскользнул из-под ног. В результате Николай не докрутил элемент и приземлился на голову, получил серьезную травму шеи. Тренер оказался частично парализован, и до сих пор не восстановился. Николаю Александрову предстоит перенести еще не одну операцию.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга.