«Зову медсестру, чувствую, что лежу в луже, на что получаю много мата и, наверное, трудно поверить в это, но меня начинает бить медсестра. За что? Прошу считать данное видео официальным обращением в правоохранительные органы: нарушение прав человека, умышленное причинение вреда здоровью, нарушение регламента работы с пациентами, унижение личности и достоинства человека», — написал Николай Александров. Частично Александров сумел снять инцидент на телефон.
«В Управлении здравоохранения и городской клинической больницы 14 получили видеообращение пациента, и в настоящее время разбираются в ситуации. По данному факту проводится проверка. Сотрудника больницы, позволившего себе такое неподобающее поведение, в ближайшее время ждет административное решение», — сообщили в Горздраве.