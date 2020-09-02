Россиянин отрубил пальцы 5-летней девочке

47-летний мужчина отсек топором 5-летней девочке два пальца за то, что она разбила его телефон, сообщает «Комсомольская правда». Подозреваемого задержали.

Инцидент произошел 31 августа в Прибайкальском районе республики Бурятия. Девочка отправилась на покос с отцом и дядей, однако спустя некоторое время пошел дождь и все трое спрятались в лесу. Взрослые начали выпивать спиртное, а ребенку дали телефон, чтобы она могла поиграть. В какой-то момент мобильник выскользнул из рук девочки, упал и разбился.

Дядя ребенка, разъяренный поломкой своего телефона, схватил топор, положил детскую ручку на пень, отсек два пальца, а затем сбежал в лес. Отец девочки привел ее домой, откуда поздно вечером ребенка госпитализировали. Врачи пришили один палец, другой спасти не удалось. Полицейские задержали подозреваемого на месте преступления: ночью он вернулся на полянку, где отрубил ребенку пальцы. Полицейские отмечают, что задержанному 47 лет, ранее он уже был судим за незаконный оборот наркотиков.