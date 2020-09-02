ФСБ запретила защите Сафронова давать комментарии по делу 

Адвокат советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова Иван Павлов заявил, что ФСБ ограничила в комментариях защиту Сафронова. Об этом сообщает РИА "Новости".
Все адвокаты, кроме Павлова, ранее дали подписку о неразглашении данных следствия.
"Вчера следователь ФСБ Чабан подкараулил меня в СИЗО "Лефортово" и предложил дать подписку о неразглашении. Я отказался, тогда он составил документ, равный по силе — предупредил меня об ответственности за разглашение данных следствия", — рассказал Павлов.
Он добавил, что теперь "ограничен в комментариях", однако сможет участвовать в следственных действиях.
Ранее ФСБ отказалась сообщать защитникам Сафронова суть обвинений по его уголовному делу. Следствие не раскрыло адвокатам подробности предполагаемой вербовки экс-журналиста за рубежом, а также обстоятельства якобы передачи иностранным спецслужбам государственной тайны.
Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости". Его уволили после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.