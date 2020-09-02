ФСБ запретила защите Сафронова давать комментарии по делу 

Все адвокаты, кроме Павлова, ранее дали подписку о неразглашении данных следствия.

"Вчера следователь ФСБ Чабан подкараулил меня в СИЗО "Лефортово" и предложил дать подписку о неразглашении. Я отказался, тогда он составил документ, равный по силе — предупредил меня об ответственности за разглашение данных следствия", — рассказал Павлов.

Он добавил, что теперь "ограничен в комментариях", однако сможет участвовать в следственных действиях.

Ранее ФСБ отказалась сообщать защитникам Сафронова суть обвинений по его уголовному делу. Следствие не раскрыло адвокатам подробности предполагаемой вербовки экс-журналиста за рубежом, а также обстоятельства якобы передачи иностранным спецслужбам государственной тайны.