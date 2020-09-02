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ЧП на 1 сентября: подростки решили подзаработать и погибли 

Павел Тиунов 24 минуты назад
ЧП 1 сентября: подростки погибли пытаясь заработать
Фото: РИА Новости
Ученики белгородского колледжа, решив подработать на стройке, сорвались с высоты 7 этажа, находясь при этом в фасадном подъёмнике, сообщает Telegram-канал Readovka. Один из них погиб, другой находится в реанимации, третий отделался травмами средней степени тяжести.
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Инцидент произошел 1 сентября на стройке жилого комплекса «Ситидом» на улице Есенина в Белгороде. Три 16-летних ученика местного колледжа решили подзаработать денег в качестве разнорабочих. Молодых людей отправили собирать мусор на 7 этаже, который необходимо было спустить к месту свалки на земле. Чтобы сэкономить время, парни решили воспользоваться строительной люлькой. Все трое сели в подъемник, который практически сразу после начала движения сорвался.
В результате один подросток погиб, за жизнь другого в настоящий момент продолжают бороться медики, состояние третьего оценивается, как средней степени тяжести. По факту трагедии местные следователи завели уголовное дело о «нарушении правил безопасности, приведшем к смерти человека».
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Москве трое рабочих сорвались с крыши нежилого здания на улице Рябиновой. Все трое от полученных травм скончались на месте. Правоохранители выяснили, что строители проводили кровельные работы.
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