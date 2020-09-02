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Сафронову продлили арест на 3 месяца 

Газета.Ru 32 минуты назад
Сафронову продлили арест
Фото: РИА Новости
Советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову продлили арест на три месяца. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Ходатайство следователя удовлетворить — продлить меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 декабря", — сказала судья Лефортовского суда Москвы.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости". Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
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Происшествия , Дмитрий Рогозин , Валентина Матвиенко , Иван Сафронов , Роскосмос , Совет Федерации , Ведомости
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