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Кондуктор подрался с пассажиркой из-за защитной маски 

Экспресс газета 33 минуты назад
Кондуктор подрался с пассажиркой из-за защитной маски
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Между кондуктором и пассажиркой случился конфликт: обе женщины пострадали
В Волгоградской области из-за распространения коронавирусной инфекции с конца августа ношение масок стало обязательным для всех пассажиров.
На днях именно из-за защитной маски и разгорелся конфликт в троллейбусе. Кондуктор попросил одну из пассажирок общественного транспорта придерживаться правил. В результате между женщинами произошла драка. Как рассказал брат пассажирки Тамраз Чопсиев, на его сестре маска была, но кондуктор требовала, чтобы она натянула маску не только на рот, но и на нос.

«Начался словесный конфликт, кондуктор начала оскорблять сестру, а затем кидаться на нее. Сестра пыталась отбиться. Но кондуктор ее прижала, била руками, а потом ударила по голове кассовым аппаратом. У сестры было сильное рассечение, она потеряла много крови», — заявил мужчина для v1.ru.

А вот в МУП «Метроэлектротранс» придерживаются другой версии. По их словам, на кондуктора напали на конечной станции родственники пассажирки и нанесли ей многочисленные травмы. В итоге обе женщины написали заявления в полицию.
Ранее «Экспресс газета» сообщала, что в Венеции туристы скинули за борт прогулочной лодки пассажира, который не захотел надевать защитную маску и высмеивал коронавирус.
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Происшествия , V1.Ru , Волгоградская Область
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