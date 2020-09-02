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Вологодских бандитов осудили за похищения людей, вымогательства и изнасилования 

Региональное Агентство Новостей 2 часа назад
Банда россиян похищала и насиловала людей ради денег
Фото: РИА Новости
Шесть членов организованной преступной группы, в зависимости от роли каждого, признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 163 и п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека).
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По версии следствия, в июле 2018 года в Череповце подсудимые под руководством 28-летнего вологжанина не выпускали из квартиры, насильно удерживая, 32-летнего предпринимателя и требовали от него 1 млн рублей. Затем бандиты похитили мужчину 1988 г.р. Его против его воли вывезли на автомобиле в пос. Семенково Вологодского района. Там потерпевшего подвергли сексуальному насилию. Пытки снимали на видео. Под угрозой распространения записи подсудимые потребовали 1,5 млн рублей.
Затем жертвами подсудимых в декабре 2018 — январе 2019 года стали две жительницы города Сокола 23 и 26 лет. Злоумышленники, с целью вымогательства денег, приезжали к девушкам, угрожали убийством и насилием, требовали по 750 тыс. рублей. В разное время они похищали потерпевших. Для этого они вывозили их под ложным предлогом на автомобиле из г. Сокола в Вологодский район. Над одной из девушек надругались, а вторую заставили написать расписку о том, что она в течение двух дней вернет им деньги.
О преступниках правоохранительным органам стало известно, благодаря заявлениям потерпевших девушек. Затем в ходе следствия вскрылись другие факты незаконной деятельности преступной группы.

«В общей сложности фигурантам 1991 — 1992, 1996, 1988 и 1989 г.р. вменяется совершение 8 преступлений, связанных с похищением людей, сексуальным насилием и вымогательством денег в суммах от 750 тыс. рублей до 1,5 млн рублей», — сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

В итоге руководителя преступной группы приговорили к 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Его сообщники отправились в колонии строгого режима сроком от 4 до 11 лет.
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Происшествия , СКР , МВД , ФСИН , Череповец
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