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Избивший актера Юрия Шлыкова заявил на него в полицию 

Москва24 59 минут назад
Избивший народного артиста РФ заявил на него в полицию
Фото: РИА Новости
Полиция проверяет информацию об избиении народного артиста России Юрия Шлыкова в Хамовниках, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.
Избитый грузчиками Шлыков раскрыл подробности драки
Во вторник, 1 сентября, в полицию с заявлением обратились 67-летний Шлыков и Юрий Панов. Они сообщили, что в подъезде дома на Комсомольском проспекте после словесного конфликта между ними произошла драка.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, фиксируются телесные повреждения. Оба заявителя от госпитализации отказались.
Ранее сообщалось, что Юрия Шлыкова избили в результате ссоры с двумя грузчиками. Артист принял их за строителей, не убравших за собой мусор. По словам артиста, его били ногами.
Грузчик, в свою очередь, заявил, что Шлыков первым нанес удар. Комментируя произошедшее, артист сказал, что с физической точки зрения чувствует себя нормально, но тяжело в моральном плане.
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Происшествия , Юрий Шлыков , Юрий Панов , МВД , АГН "Москва"
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