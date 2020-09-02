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В Москве обокрали гражданина Китая на 22 миллиона рублей 

Мослента и ещё 3 2 часа назад
В Москве обокрали гражданина Китая на 22 миллиона рублей
Фото: РИА Новости
В Москве трое неизвестных обокрали гражданина Китая на 22 миллиона рублей. Об этом в среду, 2 сентября, агентству «Москва» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.
Злоумышленники напали на 35-летнего мужчину, приехавшего из Китая и зарегистрированного в Москве, 1 сентября на улице Садовническая. Его избили и «открыто похитили» рюкзак с деньгами. «Потерпевший с ушибленной раной челюсти, ушибом слизистой верхней губы и ссадиной скуловой области обращался в медучреждение», — рассказали в ведомстве.
По словам источника в правоохранительных органах, неизвестные в медицинских масках насильно отобрали его рюкзак, в котором лежало 22 миллиона рублей. Уточняется, что деньги принадлежат владельцам павильонов торгового центра, а сам потерпевший там же работает менеджером. «Он собирался перевести деньги в иностранную валюту», — пояснил собеседник агентства.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Полицейские сейчас разыскивают подозреваемых.
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Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Китай , Москва
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