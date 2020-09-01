Народного артиста России жестоко избили в Москве

"Народного артиста России Юрия Шлыкова избили около подъезда его собственного дома в центре столицы. Он сделал мужчинам замечание из-за оставленного мусора у подъезда, после чего получил от них несколько ударов руками и ногами", — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили ТАСС, что в полицию поступило сообщение о конфликте между несколькими мужчинами во дворе одного из домов на Комсомольском проспекте. Прибывшие сотрудники установили, что между местным жителем и грузчиками произошел конфликт. Сотрудники полиции опрашивают участников инцидента, по результатам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении или отказе в возбуждении дела.