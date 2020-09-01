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Народного артиста РФ Юрия Шлыкова избили в Москве 

ТАСС и ещё 5 43 минуты назад
Народного артиста России жестоко избили в Москве
Фото: Юрий Шлыков/vk.com
Неизвестные избили народного артиста России Юрия Шлыкова около подъезда его дома после того, как он сделал им замечание из-за грязи, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Народного артиста России Юрия Шлыкова избили около подъезда его собственного дома в центре столицы. Он сделал мужчинам замечание из-за оставленного мусора у подъезда, после чего получил от них несколько ударов руками и ногами", — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили ТАСС, что в полицию поступило сообщение о конфликте между несколькими мужчинами во дворе одного из домов на Комсомольском проспекте. Прибывшие сотрудники установили, что между местным жителем и грузчиками произошел конфликт. Сотрудники полиции опрашивают участников инцидента, по результатам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении или отказе в возбуждении дела.
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Происшествия , Криминал , Юрий Шлыков , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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