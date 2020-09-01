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Пензенский рыбак удочкой задел ЛЭП и получил смертельный удар током 

РИА Новости 40 минут назад
Россиянин погиб на рыбалке от удара током
Фото: globallookpress.com
Следователи проводят проверку по факту гибели жителя Пензы, который во время рыбалки на пруду удочкой задел линию электропередачи и получил смертельный удар током, сообщило областное управление СК РФ.

"Установлено, что утром 1 сентября 2020 года 60-летний житель Пензы вместе с родственниками находился на рыбалке на пруду в Пензенском районе, не доезжая села Алферьевка. По предварительным данным, при передвижении около водоема мужчина коснулся удочкой линии электропередачи, расположенной на высоте более шести метров, в результате чего получил удар током. Пострадавший скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Обстоятельств гибели рыбака устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.
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Происшествия , СКР , Пенза
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