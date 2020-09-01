Россиянин погиб на рыбалке от удара током

"Установлено, что утром 1 сентября 2020 года 60-летний житель Пензы вместе с родственниками находился на рыбалке на пруду в Пензенском районе, не доезжая села Алферьевка. По предварительным данным, при передвижении около водоема мужчина коснулся удочкой линии электропередачи, расположенной на высоте более шести метров, в результате чего получил удар током. Пострадавший скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.