Несовершеннолетняя россиянка убила младенца

Подозреваемая в убийстве семимесячной дочери 16-летняя мать из Ленинградской области дала признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.

Ранее сообщилось, что вечером 31 августа в квартире в поселке Советский Выборгского района обнаружено тело семимесячной девочки, смерть которой наступила в результате механической асфиксии. В отношении 16-летней матери ребенка возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Девушка сперва рассказала следователям, что уложила девочку спать днем, через некоторое время она подошла к ней и обнаружила, что ребенок не дышит.

"В ходе первоначальных следственных действий подозреваемая дала признательные показания в совершении особо тяжкого преступления в отношении ребенка", — говорится в релизе СУСК.

В ведомстве добавили, что подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.