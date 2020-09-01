Юную россиянку подозревают в убийстве дочери

В Выборгском районе Ленинградской 16-летняя девушка подозревается в убийстве своей семимесячной дочери. Подозреваемая утверждает, что ребенок умер естественной смертью. Возбуждено уголовное дело, сообщили 1 сентября в пресс-службе Следственного управления СКР по Ленобласти.

Доследственная проверка, результатом которой стало возбуждение дела, началась после того, как вечером 31 августа в квартире в поселке Советский было обнаружено тело девочки-младенца.

Мать ребенка рассказала, что уложила девочку днем спать, а спустя некоторое время подошла и обнаружила, что девочка не дышит. Прибывшие врачи скрой помощи констатировали смерть.

Как установлено экспертизой, смерть девочки наступила в результате механической асфиксии (удушения). В связи с этим в отношении матери возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

«По делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в СУ СКР по Ленобласти.

По данным телеграм-канала «Mash на Мойке», дело также возбудили в отношении 18-летнего сожителя подозреваемой, отца ребенка — за половую связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.