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Юная мать подозревается в удушении своего младенца в Ленобласти 

ИА Regnum и ещё 3 34 минуты назад
Юную россиянку подозревают в убийстве дочери
Фото: depositphotos.com
В Выборгском районе Ленинградской 16-летняя девушка подозревается в убийстве своей семимесячной дочери. Подозреваемая утверждает, что ребенок умер естественной смертью. Возбуждено уголовное дело, сообщили 1 сентября в пресс-службе Следственного управления СКР по Ленобласти.
Доследственная проверка, результатом которой стало возбуждение дела, началась после того, как вечером 31 августа в квартире в поселке Советский было обнаружено тело девочки-младенца.
Мать ребенка рассказала, что уложила девочку днем спать, а спустя некоторое время подошла и обнаружила, что девочка не дышит. Прибывшие врачи скрой помощи констатировали смерть.
Как установлено экспертизой, смерть девочки наступила в результате механической асфиксии (удушения). В связи с этим в отношении матери возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

«По делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в СУ СКР по Ленобласти.

По данным телеграм-канала «Mash на Мойке», дело также возбудили в отношении 18-летнего сожителя подозреваемой, отца ребенка — за половую связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
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Происшествия , Криминал , Ленинградская область
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